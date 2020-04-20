Названа причина смерти 22-летнего российского футболиста

20 апреля 2020     17
Названа причина смерти 22-летнего российского футболиста

Футболист московской «Казанки» Иннокентий Самохвалов умер от сердечной недостаточности. Об этом РИА Новости рассказал главный тренер команды Александр Гришин.

Специалист отметил, что все игроки находятся на самоизоляции, занятия на базе отменены. По словам тренера, он потрясен произошедшим, так как Самохвалов проходил все необходимые медобследования, по итогам которых у него не было выявлено никаких патологий.

Ранее в понедельник, 20 апреля, сообщалось, что Самохвалов умер во время индивидуальной тренировки. Футболисту было 22 года, у него остались жена и сын.

«Казанка» — фарм-клуб московского «Локомотива». Команда выступает в третьем по силе российском дивизионе — Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).

Источник: Лента.Ру

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Названа причина смерти 22-летнего российского футболиста
Названа причина смерти 22-летнего российского футболиста

Футболист московской «Казанки» Иннокентий Самохвалов умер от сердечной недостаточности. Об этом РИА Новости рассказал главный тренер команды Александр Гришин. Специалист …



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