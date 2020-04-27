Названа причина высокого уровня заражения коронавирусом

27 апреля 2020     10
Названа причина высокого уровня заражения коронавирусом

Ученые из Университета Вероны (Италия) и Университета Валенсии (Испания) доказали надежную связь между высоким загрязнением воздуха и уровнем заражения коронавирусом и заболеваемости COVID-19. Выводы исследователей, которые называют возможную причину распространения инфекции, доступны в препринте, опубликованном в репозитории medRxiv.

Специалисты проанализировали данные о загрязнении окружающей среды в Италии, взятые из доклада природоохранной организации Legambiente за 2019 год. Им удалось выявить положительную корреляцию между количеством дней, в которые уровень загрязнения воздуха превышал установленные пределы, и общим числом случаев заболевания COVID-19. Эта связь оставалась статистически значимой даже тогда, когда учитывались случаи заражения коронавирусом в пересчете на тысячу жителей.

Таким образом, проживание в местности, где количество загрязняющих веществ в воздухе превышает допустимые пределы более чем сто дней в году, почти в три раза увеличивает риск заболевания COVID-19.

Число случаев заражения в России за время пандемии превысило 80 тысяч. Только за последние сутки выявлено более 6300 случаев. По всему миру зарегистрировано 2,8 миллиона случаев заражения коронавирусом. Более 200 тысяч человек скончались, излечились свыше 800 тысяч заразившихся.

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Источник: Лента.Ру

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Названа причина высокого уровня заражения коронавирусом

Ученые из Университета Вероны (Италия) и Университета Валенсии (Испания) доказали надежную связь между высоким загрязнением воздуха и уровнем заражения коронавирусом …



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