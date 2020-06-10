Названа самая миролюбивая в мире страна

10 июня 2020     15
Названа самая миролюбивая в мире страна

Исландия заняла первое место в мире по уровню миролюбия. Об этом говорится в 14-м ежегодном докладе Института экономики и мира (IEP), который имеется в распоряжении «Известий». Следом за ней расположились Новая Зеландия, Португалия, Австрия и Дания.

Россия, как и в прошлом году, находится на 154-м месте — ее глобальный индекс миролюбия (GPI) составил 3,049, при этом с 2019 года он улучшился на 0,04 пункта. Другие постоянные члены Совбеза ООН занимают следующие строчки: Великобритания 42-ю (GPI — 1,77), Франция 66-ю (1,93), Китай 104-ю (2,166) и 121-ю США (2,307).

В докладе отмечается, что из девяти регионов мира, положительная динамика прослеживается только у двух: Северной Америки (Канада и США) и региона России и Евразии (страны СНГ, Грузия, Туркменистан и Украина). Значительнее всего показатели миролюбия улучшились у Армении и Азербайджана.

Причина — в относительной стабилизации Нагорно-Карабахского конфликта. Список IEP состоит из 163 стран и охватывает 99,7% мирового населения. По данным доклада, в то время как в 81 стране уровень миролюбия стал выше, в 80 странах он снизился.

Эксперты присваивают странам оценки от 1 до 5 (чем ближе к единице, тем более миролюбива страна). Рейтинг формируется на основании данных из трех сфер: охрана и безопасность, текущие конфликты и милитаризация страны.

Подробнее — читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Как пандемия сказалась на миролюбии стран

Источник: Газета Известия

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