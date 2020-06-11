Названа самая популярная категория аудиокниг у россиян в период карантина

Самой популярной категорией аудиокниг у россиян в период карантина в марте-мае стала «фантастика и фэнтэзи», следует из данных исследования сервиса аудиокниг Storytel.

Аудиокнигам из этой категории отдавали предпочтение 24% слушателей из России.

При этом в Сингапуре в этот период наблюдался резкий рост интереса к детским аудиокнигам — до 24% с 15% до карантина. В Швеции 45% слушателей отдавали предпочтение детективам и триллерам, а в Индии самой востребованной оказалась классическая литература. Так, до пандемии ее предпочитали 14% аудитории сервиса, а в марте — мае аудитория увеличилась до 16%.

«Анализируя книги по странам, можно сказать, что в каждом регионе слушатели зачастую выбирают своих авторов, «разбавляя» их зарубежными международными именами. Однако везде — почти во всех 20 странах присутствия Storytel — в топ-5 авторов входит Джоан Роулинг с историями о Гарри Поттере», — цитирует сообщение сервиса «РИА Новости» в четверг, 11 июня.

Так, Роулинг оказалась на первом месте по популярности среди авторов в Дании, Нидерландах, Финляндии, Норвегии, Сингапуре и Южной Корее, на втором — в Исландии, Бразилии, Индии и Польше. В глобальном рейтинге писательница стала самым популярным автором аудиокниг.

Исследование основано на данных анализа интересов пользователей сервиса в период до введения карантина (с 1 января по 15 марта) и во время него (с 15 марта по 31 мая).

В конце мая британская писательница Джоан Роулинг пообещала опубликовать в Сети книгу «Икабог» (The Ickabog), рукопись которой более десяти лет лежала у нее на чердаке. По ее словам, раньше эту повесть, не связанную сюжетно с сагой о Гарри Поттере, читали только ее дети.