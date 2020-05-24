Названа самая высокооплачиваемая спортсменка в мире

Японская теннисистка Наоми Осака заработала за прошлый год 37,4 миллиона долларов и стала самой высокооплачиваемой спортсменкой в мире. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Forbes.

Она на 1,4 миллиона долларов обошла американскую теннисистку Серену Уильямс, которая четыре года возглавляла список спортсменок с самыми высокими зарплатами.

В 2015 году больше всего из женщин-атлетов заработала российская теннисистка Мария Шарапова (29,7 миллиона долларов).

Осака привлекла всеобщее внимание, когда победила Серену Уильямс в финале US Open-2018.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Источник: Лента.Ру