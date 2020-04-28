Названа стоимость Lada Xray Cross Instinct

В России начались продажи новой модификации Lada Xray Cross, которая получила название Instinct. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа».

От обычной модели новинка отличается несколькими оригинальными внешними элементами, окрашенными в черный цвет: крышей, корпусами боковых зеркал и легкосплавными колесными дисками.

В салоне установлены черные глянцевые ручки. Также, автомобиль можно отличить по специальным шильдикам с названием специальной версии на обивке кресел и порогах.

Кроме того, Lada Xray Cross Instinct оснащается новой мультимедийной системой «Яндекс.Авто», в которую входят сервисы «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Музыка» и «Яндекс.Браузер». Также с помощью новой системы можно оплачивать топливо на автозаправочных станциях, не выходя из автомобиля.

Стоимость Lada Xray Cross Instinct начинается от 988 900 рублей.

17 апреля сообщалось, что специалисты спортивного подразделения «АвтоВАЗа», компании Lada Sport, создали реплику первого раллийного автомобиля Волжского автозавода, который был разработан на базе ВАЗ-2101.