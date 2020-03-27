Названа требующая обязательной дезинфекции вещь в поездке во время коронавируса

27 марта 2020     13
Названа требующая обязательной дезинфекции вещь в поездке во время коронавируса

Одним из главных предметов, требующих обязательной дезинфекции в путешествии во время пандемии коронавируса, является паспорт. Об этом рассказала доцент кафедры микробиологии и иммунологии Джорджтаунского университета Эрин Соррелл (Erin Sorrell), пишет Express.

По ее словам, бактерии COVID-19 способны сохраняться на различных поверхностях, в особенности на непористых — таких, как пластик, — в течение трех дней. В связи с этим специалист посоветовала в поездках регулярно обрабатывать паспорт, даже если его обложка сделана из другого материала.

«Использование дезинфицирующего средства, содержащего более 60 процентов спирта, является хорошим методом», — заметила Соррелл. В то же время она напомнила, что путешественникам стоит быть осторожными в процессе очистки от микробов, чтобы не повредить документ.

2 марта сообщалось, что профессор микробиологии университета Аризоны Келли Рейнольдс порекомендовал путешественникам использовать дезинфицирующие влажные салфетки, чтобы защититься от заражения коронавирусом на борту самолета. Так, им следует протирать салфетками поверхности, с которыми соприкасаются их руки: подлокотник, столик и стены.

Источник: Лента.Ру

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