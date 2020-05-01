Названо имя задержанного в Испании бывшего депутата Госдумы

1 мая 2020     1
Названо имя задержанного в Испании бывшего депутата Госдумы

Газета El Mundo назвала имя бывшего депутата Госдумы, задержанного Гражданской гвардией Испании в провинции Аликанте. По данным издания, речь идет об Андрее Мурге.

Уточняется, что политик также занимал должность заместителя председателя правительства Ставропольского края. После того как на Мургу в России завели дело о мошенничестве, он поселился в небольшом и тихом муниципалитете, где пытался остаться незамеченным, наслаждаясь высоким уровнем жизни, отмечает газета.

Также, по ее данным, Мурга подал прошение на предоставление убежища в Испании.

О задержании российского экс-депутата стало известно ранее 1 мая. Сообщалось, что Россия объявила Мургу в розыск через Интерпол по обвинению в хищении государственных средств. Деньги выделили на проведение конкурса на проект, который так и не был реализован.

Источник: Лента.Ру

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