Названо неожиданное последствие пандемии коронавируса

28 апреля 2020     10
Названо неожиданное последствие пандемии коронавируса

Ученые Университета Центрального Ланкашира в Великобритании раскрыли, что пандемия коронавируса может ослабить сезонные эпидемии гриппа из-за карантина и других мер по профилактике. Выводы исследователей, раскрывающие неожиданное последствие от карантинных мер, опубликованы на сайте издания The Conversation.

На уменьшение случаев заболеваемости гриппом повлияют несколько факторов. Одним из них является правильное мытье рук с теплой водой и мылом, и до пандемии к постоянной гигиене рук прибегали лишь 32 процента мужчин и 64 процента женщин. Результаты опроса, проведенного в марте 2020 года показали, что уже 83 процента людей моют руки регулярно. Хотя неизвестно, тратят ли они на это необходимые 20 секунд, это может повлиять на распространение вирусов гриппа.

Поскольку школьники являются наиболее уязвимой для гриппа и ОРВИ группой населения, закрытие школ из-за пандемии и дистанционное обучение также ограничат передачу гриппа. Социальное дистанцирование, ограничение массовых собраний и удаленная работа затрудняет распространение респираторных вирусов от человека к человеку через кашель, чихание и разговор.

Однако пока не ясно, насколько человечество может ожидать снижение заболеваемости гриппом. Измерение количества инфицированных может быть сложной задачей. Симптомы гриппа могут быть похожи на симптомы других инфекций. Стоит также отметить, что учитываются только те пациенты, которые обращаются в медицинские учреждения с симптомами ОРВИ.

На второй неделе февраля 2020 года Япония сообщила о снижении заболеваемости гриппом на 60 процентов по сравнению с той же неделей в 2019 году. В Европе наблюдается похожая картина.

Как спастись от коронавируса
7 очень простых советов и&nbspдействий, доступных абсолютно каждому&nbspиз&nbspнас

.covid { display: block; position: relative; width: 100%; max-width: 620px; margin: 20px auto; padding: 13px 15px 17px; box-sizing: border-box; background-color: #fff; border: 1px solid #eaeaea; border-radius: 6px; text-decoration: none; } .covid__arrow { position: absolute; width: 17px; height: 1px; bottom: 22px; right: 15px; background: #292929; } .covid__arrow:before, .covid__arrow:after { display: block; position: absolute; content: ''; top: -2px; right: -1px; width: 6px; height: 1px; background: #292929; -webkit-transition: 0.2s background ease-in; transition: 0.2s background ease-in; } .covid__arrow:before { top: -2px; -webkit-transform: rotate(45deg); transform: rotate(45deg); } .covid__arrow:after { top: 2px; -webkit-transform: rotate(-45deg); transform: rotate(-45deg); } .covid__title { margin-bottom: 4px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: bold; font-size: 16px; line-height: 22px; color: #c33; } .covid__subtitle { max-width: 80%; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; color: #292929; } .covid:hover .covid__arrow { background: #c33; } .covid:hover .covid__arrow:before, .covid:hover .covid__arrow:after { background: #c33; } @media screen and (min-width: 768px) { .covid { padding: 18px 29px 20px 20px; background: #f3f3f3; border-color: #f3f3f3; border-radius: 2px; } .covid__title { font-family: 'PT Sans', 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 20px; line-height: 22px; } .covid__subtitle { max-width: 80%; font-family: 'PT Serif', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 22px; } .covid__arrow { bottom: 27px; right: 19px; } }

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Названо неожиданное последствие пандемии коронавируса
Названо неожиданное последствие пандемии коронавируса

Ученые Университета Центрального Ланкашира в Великобритании раскрыли, что пандемия коронавируса может ослабить сезонные эпидемии гриппа из-за карантина и других мер …


Названы самые пострадавшие от коронавируса сферы экономики России
Названы самые пострадавшие от коронавируса сферы экономики России

Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал самые пострадавшие от коронавируса сферы экономики России. Об этом пишет ТАСС. Материалы по теме 00:03 …


Эмбер Херд обвинили в сговоре с транс-активистом ради подставы Джонни Деппа
Эмбер Херд обвинили в сговоре с транс-активистом ради подставы Джонни Деппа

Адвокаты обвинили актрису Эмбер Херд в сговоре с транс-активистом Ио Тиллеттом Райтом ради подставы Джонни Деппа, которого она обвиняла в …


Режим самоизоляции продлен до середины мая
Режим самоизоляции продлен до середины мая

Об этом сообщил президент России Владимир Путин в рамках совещания с главами субъектов РФ. Глава государства сообщил о продлении нерабочих дней. Он подчеркнул, что пик …


В Севастополе проверяют хостелы и гостиницы
В Севастополе проверяют хостелы и гостиницы

Сотрудники Департамента общественной безопасности Севастополя и полиции проводят проверку хостелов и гостевых домов в центре города и в районе бухты …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты