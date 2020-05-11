Названо преимущество полноценного сна перед конфетами

Полноценный сон способствует укреплению иммунитета человека. Об этом агентству РИА Новости напомнила врач-диетолог поликлиники номер 1 управделами президента Вера Шарошкина.

Она пояснила, что на сон необходимо выделять не менее шести часов в сутки, а большинству людей, чтобы выспаться, нужно 7-8 часов. За это время в организме в достаточном количестве вырабатывается иммуностимулятор мелатонин.

Также медик указала, что важно уделить внимание правильному, сбалансированному питанию. В частности, простые углеводы, содержащиеся в сладостях, наоборот, снижают иммуноответ организма. Однако Шарошкина отметила, что сейчас «не время для каких-то экспериментов со своим питанием — голодания или диет».

Ранее для жителей России была запущена горячая линия по вопросам правильного питания, которая поможет им поддерживать здоровый образ жизни во время пандемии коронавируса. Она работает на базе Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии.

1 мая сообщалось, что некоторые диеты повышают риск заражения коронавирусом.

Источник: Лента.Ру