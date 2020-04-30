Названо средство против тяжелой формы инфекции коронавируса

30 апреля 2020     12
Названо средство против тяжелой формы инфекции коронавируса

Международная группа ученых назвала способ борьбы против цитокинового шторма — неуправляемой реакцией иммунной системы, которая наблюдается у пациентов с тяжелой формой инфекции COVID-19. Для этого исследователи предлагают использовать наночастицы на основе аденозина. Статья с результатами научной работы опубликована в журнале Science Advances.

Специалисты создали наночастицы, вмещающими в себя несколько лекарственных препаратов — аденозин и сквален. Эти органические вещества инкапсулировали в молекулу альфа-токоферола — антиоксиданта, являющегося разновидностью витамина Е. Эти соединения затем доставили в ткани мышей, где развивались такие гипервоспалительные реакции, как сепсис или цитокиновый шторм.

Оказалось, что наночастицы уменьшили уровень основного провоспалительного цитокина — фактора некроза опухоли-альфа. Это наблюдалось во всех важных органах, включая легкие и почки, всего лишь через четыре часа после лечения. По словам ученых, результаты обнадеживают, что это средство поможет тяжело больным людям, хотя эксперимент был проведен на тканях мышей.

Цитокиновый шторм представляет собой цепную реакцию, приводящую к разрушению как пораженных патогеном тканей, так и соседних. В результате весь организм охватывают воспалительные процессы, грозящие полиорганной недостаточностью и смертью.

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Источник: Лента.Ру

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