Названы безопасные направления для туристов в 2020 году

Всемирный совет по туризму и путешествиям (World Travel & Tourism Council, WTTC) назвал безопасные направления для отдыха этим летом. Об этом сообщается на сайте организации.

В заявлении совета отмечается, что самыми безопасными для туристов являются Португалия, Турция и Саудовская Аравия. В этих странах были внедрены специальные протоколы безопасности, одобренные Всемирной туристской организацией ООН.

Эти протоколы помогут путешественникам выбрать место для отдыха, в котором будут соблюдаться международные стандарты гигиены и здравоохранения.

В мае эксперты назвали самые популярные страны для путешествий в условиях пандемии коронавируса. Изучив заказы британских туристов за апрель, аналитики пришли к выводу, что фаворитом остается Испания — даже несмотря на то, что она сильнее всех европейских стран пострадала от коронавируса.

Источник: Лента.Ру