Названы лучшие яйца

Экспертный совет Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование яиц популярных марок и назвал лучшие. Об этом говорится в результатах проверки, которые поступили в редакцию «Ленты.ру».

В тестировании приняла участие продукция брендов «Окское», «Лето», «Волжское утро», «Роскар», «Волжанин» и «Красная цена». В продукции «Лето» и «Волжанин» нашли остаточное количество антибиотиков, но их содержание ниже максимально допустимого уровня. По результатам экспертизы все протестированные образцы могут быть рекомендованы к покупке.

Материалы по теме 00:03 — 2 января На всех не хватит Человечеству угрожает глобальный голод. Мясу придется искать замену

Эксперты центра отдельно отметили, что вероятность заражения коронавирусом от пищи предельно мала. «А учитывая, что яйца подвергают варке, она становится нулевой. По отношению к упаковке следует применять такие же меры предосторожности, как и к любым другим предметам, принесенным с улицы или из общественных мест — в частности, тщательно мыть руки», — уточнила ведущий эксперт Анна Плахотник.

Ранее в апреле специалисты организации проверяли творог. Продукты «Избенка» и «Дмитровский молочный завод» попали в черный список. В первом твороге специалисты обнаружили бактерии кишечной палочки, а количество дрожжей превышало допустимое более чем в семь раз. Во втором твороге превышение допустимого содержания дрожжей составило 4,6 тысячи раз.

Источник: Лента.Ру