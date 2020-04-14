Названы места с высоким риском заразиться коронавирусом

Составлен рейтинг мест, где велик шанс заразиться коронавирусом. Об этом газете «Аргументы и факты» рассказал врач-оториноларинголог Владимир Зайцев.
По его словам, на пятом месте значится выход на улицу для выноса мусора. Несмотря на сравнительно небольшой риск подхватить инфекцию, опасность представляют вирусные частицы, которые некоторое время могут оставаться оставаться жизнеспособными на пыли.
На четвертом месте расположился выгул собак. Выводя питомца, человек чаще касается руками перил подъезда и дверных ручек. Кроме того, собака может принести вирус домой на лапах.
Третье место — автозаправка. Зайцев пояснил, что топливораздаточный пистолет колонки, за который ежедневно берутся десятки людей, является настоящим рассадником заразы.
На втором месте оказались магазины. Чтобы обезопасить себя от заражения, врач рекомендовал ходить в них в масках, обрабатывать ручки тележек антисептиком, отдавать предпочтение расфасованным продуктам, и как можно меньше касаться любых предметов, особенно фасовочных пакетов.
Первое место рейтинга эксперт отдал аптекам. По его словам, основная опасность заключается в том, что туда «по определению ходят не особенно здоровые люди».
Ранее китайские ученые назвали дистанцию распространения коронавирусной инфекции COVID-19 от больного. Она составляет 4 метра. Ученые изучали аэрозольную передачу вируса, когда частицы капель остаются в воздухе в течение нескольких часов. Также было установлено, что большая часть аэрозольных частиц коронавируса оседала на полах больничных отделений. Высокие уровни их концентрации были обнаружены на поверхностях кроватей, дверных ручек и мусорных баков, а также на подошвах обуви медицинского персонала.
По последним данным, в мире зафиксировано 1 918 855 случаев заражения коронавирусом.
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Лента.Ру