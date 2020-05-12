Названы «обманывающие» тесты на коронавирус факторы

На результат тестов на коронавирус могут повлиять несколько факторов, среди которых нарушение правил подготовки к процедуре или неправильное взятие пробы.

Как рассказал специалист по диагностике инфекционных заболеваний лаборатории «Гемотест» Дмитрий Гордеев, для проведения теста необходимо взять мазок с задней стенки глотки.

Если процедуру взятия биоматериала проводить неправильно, зонд может не захватить достаточное количество клеток со слизистой.

Повлиять на результат теста может и нарушение правил подготовки к процедуре. Специалист объяснил, что вирус поражает слизистую дыхательных путей. При этом вирус активно размножается и застилает поверхность слизистой. Однако эпителии имеют свойство часто обновляться. Из-за этого с водой, пищей или избытком слюны вирус попадает в пищевод.

Гордеев рекомендовал в связи с этим за три часа до анализа не пить, не есть и не курить.

Заместитель гендиректора лабораторной службы «Хеликс» Дарья Горякина отметила еще два фактора, влияющие на результат теста.

Среди них она назвала нарушение при транспортировке биоматериала и нарушение самоизоляции.

«Ведь результат анализа — это отражение статуса клиента на момент взятия образца. Любой отрицательный результат тестирования на COVID-19 не гарантирует, что завтра не произойдет заражение», — цитирует ее 12 мая РБК.

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