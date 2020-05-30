Названы обратившиеся за МРОТ российские артисты

Портал «Собеседник» со ссылкой на данные ФНС опубликовал список российских артистов, который обратились в ведомство за помощью от государства. Оказалось, что за минимальной оплатой труда обратились Григорий Лепс, Дима Билан, Регина Тодоренко, Николай Басков.

Так, согласно распоряжению президента РФ Владимира Путина, выплаты в размере МРОТ (12 130 рублей) положены сотрудникам компаний, относящимся к пострадавшим от пандемии отраслям.

По данным издания, певец Григорий Лепс подал заявление на получение субсидии, но его компании получили отказ. Аналогичная ситуация с предприятием, созданным продюсером Иосифом Пригожиным, с компаниями Тимати и Леонида Агутина. Причина – сокращение сотрудников.

Одобрение получили телеведущая Регина Тодоренко, Николай Басков и Дима Билан.

Они как индивидуальные предприниматели количество работников в период пандемии не уменьшали, и в ФНС одобрили заявки на получение помощи.

18 мая эксперты назвали наиболее пострадавшие от пандемии отрасли малого и среднего бизнеса. Так, среди них оказались ресторанная отрасль, индустрия моды и красоты, а также производственная сфера.

В качестве помощи пострадавшим отраслям правительство предлагает также полугодовую отсрочку по уплате аренды, всех налогов, кроме НДС, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, мораторий на банкротство.