Названы отличия попавшего в Россию штамма коронавируса от других

18 мая 2020     18
Названы отличия попавшего в Россию штамма коронавируса от других

Попавший в Россию «ирано-европейский» штамм коронавируса гораздо «злее» вариаций, распространенных в других частях света. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Согласно международной карте распространения SARS-CoV-2 к настоящему моменту точно выявлены 30 штаммов. Отмечается, что распространялся вирус примерно следующим образом: Китай-Иран-Европа-Россия.

По словам специалиста, распространенный в РФ «европейский» штамм более заразный и имеет большее число бессимптомных носителей.

«Исследователи заражали одну и ту же клеточную культуру в одной и той же концентрации китайским и азиатским штаммами. Оказалось, что разница между ними в вирулентности, то есть в производстве вирусных частиц, в 270 раз. То есть азиатский штамм SARS-CoV-2 менее заразен, чем европейский», – цитирует эксперта 18 мая «Лента.ру».

Баранова указала, что и «злой» и «добрый» вирусы грозят одинаковыми последствиями – осложнениями в виде пневмонии и дыхательной недостаточности, приводящей пациента к ИВЛ. Однако «злой» намного заразнее.

При этом эксперт увидела и плюсы в такой ситуации. По мнению профессора, из-за большего числа бессимптомных носителей в РФ быстрее появится коллективный иммунитет.

Анча Баранова также объяснила, почему у многих переболевших коронавирусом не формируется иммунитет. Согласно исследованиям китайских ученых, у большинства пациентов не вырабатываются антитела.

Источник: Газета Известия

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