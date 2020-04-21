Названы плюсы самоизоляции без одежды

21 апреля 2020     7
Названы плюсы самоизоляции без одежды

Из-за эпидемии коронавирусной инфекции нудистам пришлось перейти от личного общения к видеоконференциям. Об этом сообщает издание Forbes.

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00:03 — 16 сентября 2017

Некоторые нудисты считают, что только выиграли от домашнего карантина. Переход на удаленную работу позволил им не одеваться даже в рабочее время, и это не единственный плюс, который они назвали. Как объясняют в приводимых Forbes комментариях с одного из нудистских сайтов, самоизоляция без одежды позволяет тратить на стирку меньше сил и времени.

Как и многие другие, во время эпидемии нудисты пытаются заменить личное общение видеоконференциями. Этому препятствуют правила Zoom и других популярных средств видеосвязи, которые, как правило, запрещают наготу и непристойное поведение. Нудисты полагают, что для них должно быть сделано исключение, поскольку в нудизме, по их мнению, нет ничего непристойного.

Ранее сообщалось, что популярная доминатрикс заметила всплеск интереса к БДСМ после введения карантинных мер в разных странах. На время эпидемии она перенесла общение с клиентами в онлайн.

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Источник: Лента.Ру

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