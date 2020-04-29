Названы причины низкой заболеваемости коронавирусом в России

Низкая плотность населения России стала одной из причин низкой заболеваемости коронавирусом, по сравнению с другими странами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России.
Реже, по сравнению с Европой, в России болеют от более низкого числа туристических поездок и благодаря высокому охвату прививками БЦЖ (вакцина от туберкулеза — прим. Ленты.ру), которая оценивается как фактор, повышающий иммунитет против коронавируса, подчеркивается в докладе.
Кроме того, авторы доклада называют меры российских властей по ограничению доступа коронавируса «достаточно эффективными».
Ранее доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что Россия приблизилась к выходу на плато заражаемости коронавирусом. По его словам, ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется и через пару недель можно ожидать снижения числа новых случаев. Так, в последнюю неделю число новых случаев инфицирования колеблется то в большую, то в меньшую сторону — от 5,8 до 6,1 тысячи заражений. При этом показатель впервые превысил 6 тысяч еще 19 апреля, напомнил вирусолог.
27 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Россия должна выйти на плато по коронавирусу к середине мая. По его словам, «в первый месяц лета станет полегче».
По последним данным, всего в России зафиксировано 93,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. За весь период зарегистрировано 867 летальных исходов, 8456 человек вылечились.
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Источник: Лента.Ру