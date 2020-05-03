Названы признаки «карантинной депрессии»

3 мая 2020     10
Названы признаки «карантинной депрессии»

В условиях длительной самоизоляции может развиться депрессия. Врач-психотерапевт Айна Громова рассказала, как распознать недуг и избавиться от него.

В первую очередь специалист советует обратить внимание на появление раздражительности. Этот симптом врачи называют гиперестезия, или повышенная чувствительность нервной системы.

«Если раньше человек проходил мимо телевизора с громким звуком и чувствовал себя спокойно, то сейчас громкие звуки у него вызывают резкую бурю», — цитирует Громову 3 мая радио Sputnik.

Говорить о надвигающейся депрессии могут и упадок сил, а также отсутствие интереса к тому, что раньше нравилось.

«Еще очень важно, что при депрессии люди будут отмечать, что у них нет желания есть. Для них мясо и трава будут одним и тем же. Также если у вас нет никаких сексуальных потребностей в 30, 40 или 50 лет, то на это тоже стоит обратить внимание, поскольку это не очень хороший фактор», — указала врач.

Бороться с такой «карантинной депрессией» врач посоветовала простым способом — созданием личного пространства. Даже в условиях жизни с большой семьей нужно уметь найти время побыть с собой наедине.

20 апреля психолог Андрей Зберовский рассказал, как справиться с последствиями самоизоляции одиноким людям. По словам специалиста, чувство одиночества — большая проблема, которая будет иметь свои последствия.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Фигурист Алиев рассказал о мечте записать песню на собственные стихи
Фигурист Алиев рассказал о мечте записать песню на собственные стихи

23:35 Чемпион Европы по фигурному катанию 2020 года Дмитрий Алиев рассказал о своих увлечениях. РИА Новости «Вдохновение есть. Я до …


«Полностью лояльный человек»: почему Дональд Трамп хочет назначить отставного генерала послом США на Украине
«Полностью лояльный человек»: почему Дональд Трамп хочет назначить отставного генерала послом США на Украине

Новым послом США на Украине может стать генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон. О намерении выдвинуть его кандидатуру на этот пост …


Лидерству США предрекли конец из-за пандемии коронавируса
Лидерству США предрекли конец из-за пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса положила конец лидерству США на международной арене, заявили авторы статьи, опубликованной в издании Le Monde. По мнению журналистов, …


Китай обвинили в сокрытии и уничтожении фактов о коронавирусе
Китай обвинили в сокрытии и уничтожении фактов о коронавирусе

Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса в стране, что привело к смертям десятков тысяч человек. Об этом сообщает …


Умер заслуженный тренер СССР по легкой атлетике Геннадий Солодов
Умер заслуженный тренер СССР по легкой атлетике Геннадий Солодов

Заслуженный тренер СССР по легкой атлетике Геннадий Солодов умер на 86 году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты