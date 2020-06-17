Названы российские города с самыми дешевыми лекарствами

Специалисты сервиса «Все аптеки» проанализировали цены в 40 тыс. российских аптек и выяснили, в каких городах цены на лекарства ниже всего. Результаты исследования опубликованы 17 июня.

Средняя стоимость аптечки в крупных населенных пунктах составляет 7 883 рубля. Дороже всего лекарства обходятся жителям Санкт-Петербурга (9 134 рубля), дешевле всего — москвичам (7 246 рублей), жителям Омска (7 294 рубля) и Челябинска (7 396 рублей).

Также специалисты проанализировали стоимость разных категорий лекарств. Так, обезболивающие в среднем стоят 259 рублей, самая высокая цена на них зафиксирована в Новосибирске (324 рубля), а самая низкая —- в Омске (186 рублей).

Средства от простуды и недомогания россиянам в среднем обходятся в 196 рублей. Больше всего за них приходится платить жителям Челябинска (202 рубля), меньше всего — жителям Москвы (175 рублей).

Средняя стоимость средств при расстройствах ЖКТ в России составляет 27 рублей, при этом в Казани она доходит до 32 рублей, а в Ростове-на-Дону опускается до 24 рублей.

За противоаллергические средства россиянам в среднем приходится платить по 340 рублей, при этом жителям Санкт-Петербурга они обходятся в 447 рублей, а Екатеринбурга — в 207 рублей, пишет «РИА Новости».

В апреле эксперты DSM Group зафиксировали подорожание препаратов от ОРВИ. В среднем их стоимость увеличилась на 7,6%, а общая «лекарственная» инфляция составила 6,7%. Кроме того, в разы подорожали отдельные лекарства.

В еще одном исследовании говорится, что за период домашнего режима из-за коронавируса траты около 17% россиян увеличились, и большой статьей расходов стало именно здоровье. Граждане начали покупать больше медицинских товаров, в том числе масок и профилактических средств.