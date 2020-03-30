Названы самые популярные китайские автомобили в России

30 марта 2020     18
Названы самые популярные китайские автомобили в России

В России по итогам января—февраля 2020 года было продано 6241 новых китайских автомобилей. Об этом 30 марта сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самой популярной моделью стала Geely Atlas, которую выбрали 1053 россиянина. Второе место занимает Haval F7: жители страны приобрели 1016 машин. На третьем месте находится Haval H6 — 819 единиц.

В топ-10 самых популярных в России новых китайских автомобилей по итогам января—февраля 2020 года также вошли Changan CS35Plus (516 ед.), Chery Tiggo 4 (516 ед), Geely Emgrand X7 (337 ед.), Haval F7x (331 ед.), Chery Tiggo 7 (187 ед.), DFM AX7 (168 ед.) и Haval H2 (159 ед.).

18 марта сообщалось, что в России за два первых месяца 2020 года было выпущено 212 тыс. легковых автомобилей, что на 14,1% меньше, чем за такой же период прошлого года.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Под Севастополем уничтожено более 600 кустов можжевельника
Под Севастополем уничтожено более 600 кустов можжевельника

В Терновке злоумышленники вырубили 668 кустов краснокнижного можжевельника. По информации инспекторов «Севприроднадзора», деревья вырубали спланированно. Несколько человек работали бензопилами, следом …


Полицейский вышел на улицы в экстравагантном шлеме в виде коронавируса
Полицейский вышел на улицы в экстравагантном шлеме в виде коронавируса

Полицейский в Индии решил прибегнуть к креативу, чтобы предупредить людей об опасности коронавируса и убедить их оставаться дома. Его историю …


Мировой экономике предсказали «много боли»
Мировой экономике предсказали «много боли»

Мировой экономике и фондовым рынкам разных стран предстоит пережить еще «много боли». С таким прогнозом выступил нефтегазовый аналитик инвесткомпании Cantor …


В Петербурге ввели режим полной изоляции
В Петербурге ввели режим полной изоляции

В Санкт-Петербурге введен режим полной самоизоляции. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, сообщается на сайте петербургского правительства. Источник: Лента.Ру


Трамп усомнился в распространении Россией фейков о COVID-19
Трамп усомнился в распространении Россией фейков о COVID-19

Президент США Дональд Трамп усомнился в том, что Россия распространяет фейковую информацию о коронавирусе. Вместе с тем в эфире телеканала …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты