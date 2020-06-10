Названы самые популярные места для купания в России

Крымский город Евпатория назвали самым популярным российским местом для купания в 2020 году. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса Tvil.ru, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, по информации аналитиков, большинство путешественников (60,16 процента) планируют отправиться отдыхать летом на Черное море в Евпаторию. Вторую строчку в рейтинге занял Ейск — 10,16 процента туристов решили купаться летом в Азовском море. На третьем месте оказалась Карелия — 6,91 процента россиян хотят провести отпуск на Онежском озере.

Кроме того, среди популярных мест для купания оказались Рыбинское водохранилище в Ярославской области (5,2 процента), Балтийское море в Калининградской области (4,9), озеро Яровое в Алтайском крае и озеро Байкал в Иркутской области (по 3,2), озеро Абрау в Абрау-Дюрсо (1,6), а также Японское море в бухте Теляковского в Приморском крае (0,4).

Материалы по теме 00:07 — 8 августа 2017

Ранее в июне самым выгодным направлением для отдыха на море в 2020 году оказалась Евпатория. Так, по информации аналитиков, средняя стоимость отдыха в городе в период с 1 июня по 31 августа 2020 составит 2628 рублей за ночь. При этом самым дорогим и одновременно самым популярным местом в Крыму оказалось село Окуневка.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров откроется для жителей всех регионов России с 1 июля. При этом с 15 июня полностью снимется режим самоизоляции для всех категорий граждан и отменятся обязательная обсервация по приезде. Аксенов уточнил, что обязательная самоизоляции по прибытии сохраняется для иностранных туристов.

Источник: Лента.Ру