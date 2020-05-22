Названы самые популярные у российских абитуриентов факультеты

22 мая 2020     7
Названы самые популярные у российских абитуриентов факультеты

Факультеты информационных технологий и медицинский оказались самыми популярными у российских выпускников в этом году. Такие данные получены в ходе опроса сервиса «Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart».

Так, на факультет информационных технологий собираются поступать 20% опрошенных абитуриентов, на медицинский — 12%, сообщает RT.

Далее по востребованности у выпускников следуют экономический (10%), юридический (9%) и механико-математический (7%) факультеты.

По 6% респондентов планируют поступить на гуманитарный факультет и отделение иностранных языков. Физический факультет интересует 5% опрошенных, биологический — 4%.

Наименее популярными оказались исторический и химический факультеты (по 3%), а также филологический и географический (по 1%).

Среди опрошенных 3% заявили, что не планируют поступать в вуз в этом году. При этом среди тех 97%, кто готовится к поступлению в настоящее время, 90% респондентов рассчитывают учиться на бюджетной основе.

В анонимном опросе участвовали 1,2 тыс. одиннадцатиклассников.

21 мая президент России Владимир Путин предложил начать проведение Единого госэкзамена (ЕГЭ) с 29 июня. После этого разъяснил порядок его проведения. В ведомстве назвали даты экзаменов по русскому языку, географии, литературе, информатике и другим предметам.

ЕГЭ в этом году будут сдавать только те, кто решил поступать в вузы, отмечает «Газета.ру».

Источник: Газета Известия

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