Названы способы избежать заражения коронавирусом через еду и воду

3 мая 2020     16
Названы способы избежать заражения коронавирусом через еду и воду

Особенность коронавируса заключается в том, что он передается не только воздушно-капельным путем, но и через кишечник, заявил академик РАН Феликс Ершов.

По его словам, к классическим кишечным инфекциям относятся дизентерия, холера — всё это фекально-оральный путь заражения. Коронавирус, вероятно, может передаваться так же.

2 мая такой риск не исключила и глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, передача коронавируса происходит в основном воздушно-капельным и контактным путями, но процесс заражения через еду также обсуждается в научных кругах.

Исходя из этого Ершов напомнил несколько способов не заболеть после приема пищи и воды.

«Любая хозяйка знает, что температурная обработка убивает вирусы. Поэтому необходимо кипятить воду, не пить из сомнительных источников. Из луж не пить!» — цитирует его НСН.

Также академик призвал не забывать мыть руки после туалета, особенно следить за соблюдением гигиены со стороны детей.

«Самый сложный вопрос — с продуктами. Их также надо хорошо мыть, не употреблять залежавшиеся, по возможности, проводить термальную обработку», — подчеркнул эксперт.

Врач-гигиенист, эпидемиолог Ирина Коваленко особо отметила важность обработки продуктов. По ее словам, покупки из магазина можно промыть хозяйственным мылом.

14 апреля кандидат медицинских наук, врач Владимир Зайцев назвал места, в которых наиболее высок риск заражения коронавирусной инфекцией, и рассказал, как избежать заболевания.

Источник: Газета Известия

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