Названы способы сделать защитную маску самостоятельно

31 марта 2020     20
Названы способы сделать защитную маску самостоятельно

Сделать защитную «медицинскую» маску в домашних условиях вполне возможно. Лучше всего для этого использовать марлю, рассказали 31 марта врачи.

По словам завкафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Елены Волчковой, марлю можно сложить в 3-5 слоев, главное, чтобы такая маска плотно прилегала к лицу.

При этом стирать такие маски можно в обычном порошке, и лучше всего прокипятить, а затем погладить.

Менять такую самодельную защиту следует каждые 2 часа, пишет «РИА Новости».

При этом издание Al-Ain напоминает, что по результатам исследований доказана эффективность масок из хлопковых тканей. По словам специалистов, лучшим сочетанием станет внешний слой маски из шелка, середина из нейлона, а нижняя часть из хлопка.

В материале также представлена инструкция по пошиву.

«Разрежьте хлопчатобумажную ткань на два куска размером 12 на 6 см. Соедините слои, а затем обработайте нижний край; Сделайте складки сбоку и пришейте с внутренней стороны обычную резинку для волос; Растяните резинку до упора и прошейте остальную часть сгиба», – советует издание.

Ранее в этот же день стало известно, что российские регионы, столкнувшиеся с дефицитом одноразовых медицинских масок, самостоятельно приступили к их пошиву по новому регламенту — из марли. Быстрее всего процесс наладили там, где хорошо развита текстильная промышленность, например, в Ивановской области.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В Крыму пользователи Win-mobile получат безлимитный интернет
В Крыму пользователи Win-mobile получат безлимитный интернет

Все абоненты оператора мобильной связи Win-mobile будут пользоваться интернетом без ограничений с 30 марта по 5 апреля на всех тарифных …


Сидящих на карантине россиян предупредили о проблемах со здоровьем
Сидящих на карантине россиян предупредили о проблемах со здоровьем

Экспертный совет Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» дал россиянам советы о том, как в условиях самоизоляции не набрать лишний вес и …


Кадыров раскритиковал губернаторов за медлительность в борьбе с коронавирусом
Кадыров раскритиковал губернаторов за медлительность в борьбе с коронавирусом

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал российских губернаторов за медлительность в борьбе с коронавирусом. Он высказался в прямом эфире телекомпании Грозный. …


Дизайнер Марк Джейкобс снялся полностью обнаженным во время самоизоляции
Дизайнер Марк Джейкобс снялся полностью обнаженным во время самоизоляции

Американский модельер и создатель одноименного бренда Марк Джейкобс снялся полностью обнаженным во время самоизоляции. Снимок появился в его Instagram-аккаунте. На …


Названы способы сделать защитную маску самостоятельно
Названы способы сделать защитную маску самостоятельно

Сделать защитную «медицинскую» маску в домашних условиях вполне возможно. Лучше всего для этого использовать марлю, рассказали 31 марта врачи. По …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты