Названы способы уберечь личные данные в Zoom

28 мая 2020     19
Названы способы уберечь личные данные в Zoom

Для того, чтобы уберечь свои личные данные, стоит загружать сервис видеоконференций Zoom только из проверенных источников. Такой способ защиты раскрыл агентству «Прайм» директор и партнер компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов.

Кроме того, необходимо защищать конференции паролем и следить за тем, что произносится и выдается на обозрение во время звонка. Программу необходимо загружать только с официального сайта.

Как рассказал эксперт, в марте этого года стало известно о массовом переходе работников на удаленный режим работы из-за пандемии коронавируса. В связи с этим число вредоносных файлов и программ увеличилось в три раза. Причем все хакерские уловки маскировались под программы видеоконференций.

Эксперт также рекомендует не делиться со всеми ссылкой на конференцию или идентификатором персональной конференции, поскольку так к конференции могут подключиться посторонние. Кроме того, не нужно делиться в ходе разговора личными данными, например, номерами банковских карт или документов.

В начале мая русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов Zoom в даркнете. Эксперты по кибербезопасности компании Cyble купили аккаунты по одному пенсу (90 копеек). Хакеры разместили такие данные, как электронные адреса, логины и пароли, ссылки на чаты, а также ПИН-коды для управления видеоконференциями.

Источник: Лента.Ру

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