Названы сроки наступления пика коронавируса в России

3 мая 2020     7
Названы сроки наступления пика коронавируса в России

Пик эпидемии коронавируса в России может наступить в ближайшие две недели, затем страна выйдет на плато. Полную стабилизацию эпидемиологической ситуации стоит ожидать к июлю. Такое мнение выразили 3 мая эксперты в эфире телеканала «Россия 1».

По словам замдиректора Национального исследовательского медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава Владимира Чуланова, пик заболеваемости придется на первые две недели мая, затем Россия выйдет на плато, а далее начнется снижение распространения коронавируса.

В свою очередь, директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, выразил надежду, что полностью ситуация в Москве и Подмосковье стабилизируется к концу июня-началу июля.

Однако эксперт полагает, что стране стоит готовиться и ко второй волне коронавируса.

«Будет она ассоциирована, скорее всего, с осенне-зимним сезоном», – подчеркнул он.

2 мая стало известно, что сингапурские ученые, составляющие прогноз по окончанию пандемии в разных странах мира, снова сдвинули сроки окончания распространения коронавируса в России. Ранее специалисты полагали, что эпидемия завершится 4 августа.

По последним данным, в РФ выявлено 134 687 случаев заражения коронавирусом, скончались почти 1,3 тыс. пациентов, выздоровели более 16,6 тыс.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В РПЦ увидели пользу в коронавирусе
В РПЦ увидели пользу в коронавирусе

Эпидемия коронавируса позволила людям проявить лучшие качества. О пользе ситуации порассуждал глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий (Смирнов) …


Патриарх Кирилл попросил о помощи богатых прихожан
Патриарх Кирилл попросил о помощи богатых прихожан

Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл обратился к богатым прихожанам с просьбой о материальной помощи для священников. Об этом …


В Минздраве рассказали об опасности самолечения при коронавирусе
В Минздраве рассказали об опасности самолечения при коронавирусе

Глава Минздрава Михаил Мурашко предупредил о рисках тяжелого течения болезни, вызываемой коронавирусом, россиян, занимающихся самолечением. Об этом он рассказал в …


За сутки в Турции выявили более 1600 заразившихся коронавирусом
За сутки в Турции выявили более 1600 заразившихся коронавирусом

22:28 Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что за сутки в стране выявили более 1,6 тыс. заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19. …


Немецкий теннисист провёл матч в маске
Немецкий теннисист провёл матч в маске

22:38 Немец Бенджамин Хассан стал первым в истории теннисистом, который сыграл матч в маске. Хассан сыграл выставочный матч в Берлине против …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты