Названы сроки отключения отопления в Москве

1 мая 2020     1
Названы сроки отключения отопления в Москве

В начале мая в Москве ожидается потепление, в связи с чем отключение подачи тепла в жилые дома и объекты социальной инфраструктуры планируется отключить 6-7 мая. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам городского хозяйства Петр Бирюков.

По его словам, несмотря на эпидемию коронавируса, сотрудники городского хозяйства продолжают работу и обеспечивают столицу отоплением, электроэнергией, водой, убирают и дезинфицируют улицы.

В то же время идет подготовка в отключению подачи тепла в дома. После этого коммунальщики начнут готовить системы водо- тепло- энергоснабжения к будущей зиме.

При этом работы по благоустройству из-за коронавируса перенесут, пишет «Российская газета».

Как отметил Бирюков, капремонт многоквартирных домов тоже придется отложить.

30 апреля в Росгидромете дали прогноз о погоде в начале мая. Так, потепление ожидается в нескольких регионах Центрального федерального округа России В Москве уже 3 мая прогнозируют до +25 градусов, что является превышением нормы на 4–5 градусов.

Источник: Газета Известия

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