Названы сроки восстановления российской экономики

Руководители российских компаний рассказали о сроках восстановления экономики страны после отмены ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Как COVID-19 меняет российский бизнес», проведенное EY.

Почти половина представителей компаний заявила, что восстановление экономики займет более одного года, в то время как 27 процентов респондентов надеются на срок от шести месяцев до года.

Руководители также оценили возможности восстановления собственных предприятий: 36 процентов считают, что на это потребуется больше года. При этом 15 процентов из них не верят в возможность возвращения к прежним уровням выручки.

Материалы по теме 00:01 — 12 мая Полный бак Нефти в мире становится все больше. Чем это грозит экономике?

Согласно полученным результатам, почти треть предприятий отметила падение выручки на 50 процентов и более. Среди тех, кто потерял более 30 процентов, в основном компании из таких сфер, как автомобилестроение, аэропортовая деятельность, туризм, образование, недвижимость, производство промышленной продукции, розничная торговля, транспорт и логистика.

В то же время шесть процентов респондентов отметили рост выручки во время эпидемии, положительная тенденциях наблюдается в секторах производства товаров повседневного спроса, розничной торговле, а также информационно-коммуникационных технологиях.

Исследование проводилось до того, как 11 мая президент России Владимир Путин объявил о новом пакете мер государственной поддержки.

Ранее главы российских компаний раскрыли крайние меры при кризисе. Они считают сокращение персонала и неоплачиваемые отпуска крайними мерами во время эпидемии коронавируса.

//нет времени на отдых. Пирогова V3 .oscar-link { display: block; width: 100%; height: 0; padding-bottom: 55.55%; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; background-image: url("https://icdn.lenta.ru/images/2020/05/13/18/20200513185815804/original_37fd7218fea1be435f9cb624872c9f53.png"); } @media screen and (min-width: 769px) { .oscar-link { padding-bottom: 40.32%; background-image: url("https://icdn.lenta.ru/images/2020/05/13/18/20200513185805279/original_315ac53465a8f79c496fb7120099fdf8.png"); } }

Источник: Лента.Ру