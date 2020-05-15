Названы сроки восстановления российской экономики

Руководители российских компаний рассказали о сроках восстановления экономики страны после отмены ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Как COVID-19 меняет российский бизнес», проведенное EY.
Почти половина представителей компаний заявила, что восстановление экономики займет более одного года, в то время как 27 процентов респондентов надеются на срок от шести месяцев до года.
Руководители также оценили возможности восстановления собственных предприятий: 36 процентов считают, что на это потребуется больше года. При этом 15 процентов из них не верят в возможность возвращения к прежним уровням выручки.
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Полный бак
Согласно полученным результатам, почти треть предприятий отметила падение выручки на 50 процентов и более. Среди тех, кто потерял более 30 процентов, в основном компании из таких сфер, как автомобилестроение, аэропортовая деятельность, туризм, образование, недвижимость, производство промышленной продукции, розничная торговля, транспорт и логистика.
В то же время шесть процентов респондентов отметили рост выручки во время эпидемии, положительная тенденциях наблюдается в секторах производства товаров повседневного спроса, розничной торговле, а также информационно-коммуникационных технологиях.
Исследование проводилось до того, как 11 мая президент России Владимир Путин объявил о новом пакете мер государственной поддержки.
Ранее главы российских компаний раскрыли крайние меры при кризисе. Они считают сокращение персонала и неоплачиваемые отпуска крайними мерами во время эпидемии коронавируса.
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Источник: Лента.Ру