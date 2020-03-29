Названы сроки выживания коронавируса на поверхностях

Названы сроки выживания коронавируса на поверхностях. Ученые университета Гонконга также выяснили, что коронавирус остается высокостабильным в течение долгого времени при температуре выше четырех градусов. Об этом пишет «Российская газета».

При комнатной температуре вирус может выжить на высоких уровнях в течение недели. Как выяснили ученые, инфекционный вирус не может быть обнаружен после 30-минутной обработки при температуре выше 56 градусов или пятиминутной обработки при температуре выше 70 градусов.

Результаты исследования Алекса Чина и его коллег из университета Гонконга также показали, что вирус может находиться на внешней поверхности медицинских масок до семи дней и призвали к их обязательной обработке. Для дезинфекции могут подойти любые хлорсодержащие вещества.

Также группа других ученых, проводившая исследование по рекомендации Всемирной организации здравоохранения, выяснила, как долго коронавирус может оставаться на поверхности различных предметов.

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00:02 — 28 марта

Вирусолог Джордж Ломоносов рассказал, что через 24 часа на поверхности коробок, в которых пересылают почтовые отправления, не оставалось жизнеспособного коронавируса. Бумага для печати убивает вирус за три часа и, как отмечают аналитики, вероятность заражения через печатную продукцию низкая.

Специалисты университета Гонконга также выяснили, что при обработке любым видом дезинфицирующего средства все поверхности очищались от вируса в течение пяти минут. По оценке исследователей, коронавирус был более стабильным на пластике и нержавеющей стали, чем на меди и картоне.

Ранее доктор Мохамад Мооти, заведующий отделом инфекционных заболеваний Кливлендской клиники в Абу-Даби, рассказал, что COVID-19 может сохраняться до двух лет при температуре ниже нуля, если он похож на коронавирусы из того же семейства.

Как спастись от коронавируса? Старайтесь не выходить из дома без необходимости

Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения. Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура. Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его. По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм. Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.



Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус. Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.





Источник: Лента.Ру