Названы три смертельно опасных фактора при коронавирусе

18 апреля 2020     18
Названы три смертельно опасных фактора при коронавирусе

Главный врач Англии Крис Уитти назвал три смертельно опасных фактора при коронавирусе. Видео его выступления опубликовано на YouTube.

По словам эксперта, одним из факторов является преклонный возраст зараженных. Также в группе риска находятся пациенты с сопутствующими заболеваниями, включая сердечно-сосудистые. Уитти подчеркнул, что примерно 90 процентов умерших от коронавирусной инфекции имели как минимум еще одно заболевание.

Специалист также отметил, что пол человека — еще один фактор риска во время эпидемии. Медик пояснил, что по неизвестным причинам мужчины намного чаще женщин заражаются новым вирусом.

Ранее специалисты Фонда медицинского образования и научных исследований Майо (США) объяснили влияние курения на вероятность заболевания COVID-19. По словам медиков, курение влияет на риск заражения, а отказ от вредной привычки существенно повышает шансы на возможность организма сопротивляться вирусу. По данным исследований, этот фактор наносит вред естественной защите организма от некоторых бактерий и вирусов.

Источник: Лента.Ру

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