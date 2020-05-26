Небензя заявил о создании США протектората из Украины

26 мая 2020     14
Небензя заявил о создании США протектората из Украины

Содержание недавно обнародованных переговоров бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко продемонстрировало, что Соединенные Штаты фактически создали из Украины свой протекторат, заявил 25 мая постпред России в ООН Василий Небензя.

Он назвал соглашение об ассоциации Украины и ЕС «детонатором майдана».

«Потом на хребте Евросоюза [в 2014 году] на Украину въехали американцы, которые фактически создали протекторат Украины, что хорошо видно из недавней скандальной публикации телефонных переговоров Байдена и Порошенко», — отметил Небензя в эфире телеканала «Россия 1».

19 мая внефракционный депутат рады Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров, на которых Порошенко, Байден и бывший госсекретарь Джон Керри обсуждают вопросы внутренней политики Украины. Разговоры состоялись в конце 2015-го и в 2016 году.

В беседе, в частности, поднимался вопрос о предоставлении американской стороной «$1 млрд в обмен на сохранение схем работы компании Burisma», которую связывают с сыном Джо Байдена Хантером.

В свою очередь бывший украинский президент Порошенко заявил, что записи его разговоров с бывшими вице-президентом США и госсекретарем являются подделкой.

Тем не менее СМИ со ссылкой на источники в офисе генпрокурора Украины сообщили, что против Порошенко возбудили уголовное дело по статьям «Государственная измена» и «Злоупотребление властью или служебным положением».

Источник: Газета Известия

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