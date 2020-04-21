Нефть WTI закрыла последний день торгов $10 за баррель

21 апреля 2020     16
Нефть WTI закрыла последний день торгов $10 за баррель

Нефть WTI с поставкой в мае закрыла последний день торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) ростом на 124% — до $10 за баррель, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные торгов 21 апреля.

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Источник: Газета Известия

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