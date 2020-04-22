Нефтедобытчики США пожаловались на нарушение Китаем торгового соглашения

Американский совет по разведке и добыче (AXPC), объединяющий независимых производителей нефти и газа США, направил в Белый дом письмо с просьбой обратить внимание на невыполнение Китаем своих обязательств в рамках торгового соглашения с США.

В письме отмечается, что Китай нарушает свои обязательства перед США и покупает минимальные объемы американских энергоресурсов, при этом наращивая их импорт из России и Саудовской Аравии. Так, вопреки обязательствам приобрести американских энергоресурсов на 52,4 миллиарда долларов, Китай выбирает только минимальные объемы.

«Поскольку цены на сырую нефть продолжают падать из-за снижения спроса на фоне COVID – 19, необходимо принять все возможные меры для решения проблем с переизбытком предложения нефти и ее запасов в хранилищах, с которыми сталкиваются независимые производители, удерживая Китай в рамках торговых обязательств перед США», — заявила генеральный директор AXPC Энн Брэдбери.

Авторы обращения отмечают, что Китай обладает широкими возможностями в части хранения национальных запасов нефти, а китайские правительственные учреждения и государственные энергетические компании рассматривают возможность пополнения своих стратегических запасов «дешевой нефтью». В настоящее время эти запасы заполняются в основном российской и саудовской нефтью, говорится в письме.

В нем также подчеркивается, что вместо увеличения импорта из таких стран, как Россия и Саудовская Аравия, китайскому правительству следовало бы предпринять необходимые шаги, чтобы сохранить хорошие отношения с США в качестве надежного торгового партнера.

Источник: Лента.Ру