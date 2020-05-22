Негигиеничный поступок пассажирки поезда во время пандемии возмутил попутчиков

22 мая 2020     14
Негигиеничный поступок пассажирки поезда во время пандемии возмутил попутчиков

Негигиеничный поступок пассажирки поезда во время пандемии коронавируса возмутил попутчиков. Снимок, на который обратили внимание в Daily Star, был опубликован в сторис Instagram-аккаунта @passengershaming, его авторы высмеивают странные выходки туристов.

На размещенном в сети кадре запечатлено, как неизвестная женщина в защитной медицинской маске сидит в кресле, откинувшись спиной к окну и положив босые ноги на соседний подлокотник.

Один из попутчиков снял происходящее на камеру и разместил фотографию в сети. «По крайней мере, она в маске», — указал он в подписи к посту. Предполагается, что инцидент произошел в Германии.

13 марта в сети осудили пассажира, выбросившего использованные влажные салфетки на пол в самолете. Туристка по имени Ди, которая летела из Мексики в США, рассказала, что сидевший перед ней мужчина протер свое кресло и соседние места антибактериальными салфетками, а затем бросил их под сиденье.

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Источник: Лента.Ру

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