Неизвестные атаковали колону военных США в Сирии

27 мая 2020     12
Неизвестные атаковали колону военных США в Сирии

На колонну американских военных и курдов из «Сирийских демократических сил» (СДС) совершено нападение в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает 26 мая агентство САНА. По предварительным данным, пострадали трое военнослужащих США и пятеро бойцов СДС.

Отмечается, что нападение совершил неизвестный вооруженный автоматами отряд вблизи деревни Рушид.

Как пишет «РИА Новости», в последние несколько месяцев нападения на американские конвои в Сирии совершаются регулярно. В результате одной из атак без вести пропали двое военных США.

В марте сообщалось, что жители сирийской деревни Аль-Кузлия (провинция Хасеке) закидали американскую военную колонну камнями и не пропустили на территорию населенного пункта.

Источник: Газета Известия

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