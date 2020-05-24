Неизвестные открыли стрельбу на Каширском шоссе в Москве

Неизвестные открыли стрельбу у жилого комплекса «Ясный» на Каширском шоссе в Москве. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, некоторые участники перестрелки скрылись с места происшествия. В настоящее время сотрудники полиции объявили в розыск автомобили подозреваемых — Mercedes, Ford и Toyota. В городе введен план «Перехват».

Как уточнил источник, в результате инцидента погибших и пострадавших нет, на месте стрельбы работают полицейские.

О том, что стало причиной перестрелки, не сообщается. При этом известно, что всего в конфликте участвовали не менее восьми человек. «Они стреляли друг в друга из травматических пистолетов и, предположительно, из охотничьих ружей “Сайга” и “Вепрь”», — заявил собеседник агентства.

Источник: Лента.Ру