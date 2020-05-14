Неизвестные уничтожили «Сад Памяти» в Орловской области

14 мая 2020     14
Неизвестные уничтожили «Сад Памяти» в Орловской области

В Орловской области неизвестные выкопали липы, посаженные в рамках акции «Сад Памяти». Местные жители предлагают восстановить пострадавшую аллею.

Акция состоялась в Лужках 3 мая. На окраине улиц Заречной и Степной местные жители высадили 50 лип в память о ветеранах Великой Отечественной войны. Спустя некоторое время участники акции заметили, что из 50 деревьев на месте остались только пять. Остальные липы были выдернуты из земли и брошены рядом с местом посадки, пишет InfoOrel.ru.

Очевидцы уверены, что акт вандализма совершили жители микрорайона. Активисты предложили восстановить уничтоженный сад.

Ранее сообщалось, что власти Екатеринбурга попросили МВД и ФСБ проверить действия местных жителей, которые высадили без согласования деревья в парке на территории Уральского государственного университета путей сообщения. Ранее руководство вуза спилило старые деревья, высаженные ветеранами войны и заслуженными работниками-железнодорожниками, чтобы построить бассейн.

Источник: Газета Известия

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