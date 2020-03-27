Нелегальное захоронение двух мужчин обнаружили на кладбище в Подмосковье

27 марта 2020     4
Нелегальное захоронение двух мужчин обнаружили на кладбище в Подмосковье

На закрытом кладбище в Московской области обнаружено нелегальное захоронение. Неизвестные похоронили двух мужчин возле дерева.

Земляные насыпи обнаружил смотритель Филатовского кладбища под Истрой во время обхода. О находке он сообщил в правоохранительные органы. Полицейские уточнили, что возле дерева на закрытом кладбище расположились два свежих холма. Об этом сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

В могилах находились тела уроженцев Средней Азии. Они были помещены в землю без гробов, в белой ткани.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства незаконного захоронения.

Источник: Газета Известия

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