Немецкий депутат призвал отменить санкции против России

27 марта 2020     14
Немецкий депутат призвал отменить санкции против России

Антироссийские санкции нужно немедленно и полностью отменить, они противоречат декларациям правительства ФРГ о солидарности и взаимовыручке при борьбе с коронавирусом. Об этом заявил глава германо-российской группы в Бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд.

По его словам, ограничительные меры противоречат идее сотрудничества и солидарности при коронавирусе, поэтому они должны быть «сняты полностью», передает «РИА Новости».

Парламентарий отметил, что такой шаг стал бы «жестом человечности и вкладом в понимание между народами» и «шагом вперед в поддержку экономики Германии и России после пандемии».

Шлунд напомнил, что глава минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил 25 марта, что солидарность и взаимовыручка между странами в пандемию коронавируса беспрецедентна и крайне необходима.

«Таким образом, он фактически назвал абсурдными санкции против России», — пояснил депутат.

Он добавил, что призывает немецкое правительство «немедленно отменить российские санкции на фоне кризиса и в интересах людей».

В свою очередь депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал здравым призыв немецкого коллеги.

Он отметил, что угроза пандемии показала, что нет никакой коллективной евро-атлантической солидарности, поэтому каждая страна вправе отказываться от санкций.

«На фоне этого немецкий депутат выступает со здравым обращением. Как показывает история, мир всегда объединялся и забывал какие-то перепалки, если существовала одна большая внешняя угроза», — цитирует Бальбека RT.

Ранее сообщалось, что восемь государств обратились с призывом к ООН потребовать от ряда стран снять односторонние санкции, которые мешают борьбе с распространением нового коронавируса.

Источник: Газета Известия

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