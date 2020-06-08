Неожиданно закрывшийся магазин принес мужчине богатство

Житель американского города Берлингтон, штат Северная Каролина, сорвал джекпот после того, как купил лотерейный билет в другой торговой точке из-за того, что его любимый магазин закрылся раньше времени. Об этом сообщает издание UPI.

Хольт Лансфорд (Holt Lunsford) обнаружил, что магазин, где он обычно приобретал лотерейные билеты, закрылся раньше времени. Однако в этот день ему так сильно казалось, что ему улыбнется удача, что он отправился в другую торговую точку.

Там он приобрел пять билетов моментальной лотереи, которые стоили по пять долларов (342 рубля) за штуку. Дома он стер с билетов защитный слой и обнаружил, что один из них принес ему 150 тысяч долларов (10,2 миллиона рублей).

«Оказалось, что чувство меня не обмануло. Я даже не дочитал написанное на билете до конца и побежал, чтобы показать его моей маме. Я начал кричать, когда понял, какой крупный выигрыш мне достался. Я был невероятно взволнован», — сказал победитель.

Лансфорд поделился, что уже имеет планы на выигранные деньги. «Первое, что я сделаю — куплю машину, которую искал около года. Это Mustang 2004 года. Я копил на него деньги, и теперь все станет гораздо проще», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что житель населенного пункта Баллахура, штат Западная Австралия, купил по рекомендации продавщицы билет моментальной лотереи и сорвал джекпот. Продавщица порекомендовала взять дополнительно билет мгновенной лотереи.

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Источник: Лента.Ру