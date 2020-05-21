Хорас Грант, четырехкратный чемпион НБА, обвинил Netflix в искажении фактов о Майкле Джордане в документальном сериале «Последний танец». Об этом сообщает Daily Mail.
Бывший одноклубник самого известного баскетболиста в мире заявил, что в так называемой документалке легенда баскетбола изображен лучше, чем было на самом деле.
Хотя сериал и занимательный, все те, кто играл вместе с Джорданом, знают, что 90 процентов в нем полная чушь, не имеющая ничего общего с реальностью, отметил Грант.
Ранее игровые кроссовки шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации Майкла Джордана были проданы на аукционе Sotheby’s за рекордную сумму в 560 тысяч долларов.
Источник: Лента.Ру
|
Фитнес-тренер объяснила причины ухудшения здоровья россиян
В период самоизоляции люди стали меньше заниматься фитнесом, а недостаток физической активности негативно отражается на здоровье. Об этом 20 мая …
|
Вирусолог заявил о пройденном пике коронавируса в России
Пик эпидемии коронавирус в России, вероятно, уже пройден. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн. По его …
|
Netflix обвинили в искажении фактов о Майкле Джордане
Хорас Грант, четырехкратный чемпион НБА, обвинил Netflix в искажении фактов о Майкле Джордане в документальном сериале «Последний танец». Об этом …
|
Вирусолог заявил о пройденном пике и выходе России на плато по коронавирусу
Россия уже прошла пик и вышла на плато по коронавирусу, заявил вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в беседе …
|
Доктор Мясников развеял миф о ношении медицинских масок
Врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из телешоу на канале «Россия 1», развеял миф о ношении медицинских масок. …