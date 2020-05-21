Netflix обвинили в искажении фактов о Майкле Джордане

21 мая 2020     15
Netflix обвинили в искажении фактов о Майкле Джордане

Хорас Грант, четырехкратный чемпион НБА, обвинил Netflix в искажении фактов о Майкле Джордане в документальном сериале «Последний танец». Об этом сообщает Daily Mail.

Бывший одноклубник самого известного баскетболиста в мире заявил, что в так называемой документалке легенда баскетбола изображен лучше, чем было на самом деле.

Хотя сериал и занимательный, все те, кто играл вместе с Джорданом, знают, что 90 процентов в нем полная чушь, не имеющая ничего общего с реальностью, отметил Грант.

Ранее игровые кроссовки шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации Майкла Джордана были проданы на аукционе Sotheby’s за рекордную сумму в 560 тысяч долларов.

Источник: Лента.Ру

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