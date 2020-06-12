Невеста Роналду рассказала о стыде из-за тренировок с футболистом

Невеста нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала о стыде из-за тренировок с футболистом. Ее слова приводит The Sun.

«Мне было стыдно тренироваться с Криштиану. Представьте, что вам нужно тренироваться рядом с ним. Я привыкла работать одна дома, когда он тренировался с командой», — заявила Родригес. Она добавила, что Роналду стал ее мотиватором и источником вдохновения.

Девушка также отметила потрясающую работоспособность форварда. «Его концентрация и страсть к футболу просто невероятна. Безусловно, он тренируется больше меня, но тут не стоит и сравнивать, так как он профессиональный спортсмен», — подытожила она.

Пара встречается с 2016 года. Они воспитывают общую дочь Алану Мартину, а также троих детей Роналду от суррогатных матерей: Криштиану-младшего, Еву и Матео. В 2018 году стало известно об их помолвке.

Также сообщалось, что Родригес является главной наследницей Роналду. В случае смерти игрока она получит все его состояние, которое оценивается в более чем 300 миллионов евро.

Источник: Лента.Ру