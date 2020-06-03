Noize MC упомянул в песне танцующего под Егора Крида Нурмагомедова

3 июня 2020     16
Noize MC упомянул в песне танцующего под Егора Крида Нурмагомедова

Рэп-исполнитель Иван Алексеев, более известный как Noize MC, выпустил трек «Давай сбежим», посвященный другому певцу Егору Криду, где, в частности, упомянул отечественного бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова. Видео доступно на YouTube-канале рэпера.

В песне Алексеева Нурмагомедов «тайком танцует под хит» Крида. По всей видимости, это отсылка к скандалу вокруг отмены концерта российского музыканта в Дагестане.

В 2018 году концерт Крида сорвался из-за многочисленных угроз, поступивших в адрес представителей лейбла Black Star. Нурмагомедов прокомментировал инцидент словами «невелика потеря». С критикой в адрес бойца выступил основатель лейбла Тимати, что спровоцировало резкую реакцию со стороны Нурмагомедова. Впоследствии, об урегулировании конфликта сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Нурмагомедов — действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). На его счету 28 побед и ни одного поражения.

Источник: Лента.Ру

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Noize MC упомянул в песне танцующего под Егора Крида Нурмагомедова
Noize MC упомянул в песне танцующего под Егора Крида Нурмагомедова

Рэп-исполнитель Иван Алексеев, более известный как Noize MC, выпустил трек «Давай сбежим», посвященный другому певцу Егору Криду, где, в частности, …



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