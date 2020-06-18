Нонна Гришаева рассказала о «непростой работе» с Ефремовым

18 июня 2020     7
Нонна Гришаева рассказала о «непростой работе» с Ефремовым

Актриса Нонна Гришаева рассказала, что с ее коллегой Михаилом Ефремовым работа была «непростая» из-за его проблем с алкоголем. Такое мнение она выразила в интервью «МК».

Она заявила, что артист «медленно убивал себя». «Сейчас много говорят, почему не лечили, куда смотрели друзья. Думаете, это так легко — заставить человека с таким тяжелым характером лечь в клинику?», — заявила она.

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23:32 — 8 июня

15:37 — 9 июня

Гришаева также раскритиковала тех, кто пытается «пиариться» на истории со смертельной аварией с участием Ефремова. «Это свора, которая набросилась, пляшет на костях и забивает камнями», — сказала артистка.

По словам Гришаевой, в произошедшей трагедии ей жалко и Ефремова, и погибшего, и его родственников. Она подчеркнула, что артист «погубил и себя, и чужую душу».

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

Позднее актер записал видеообращение, в котором предложил семье погибшего по его вине водителя помощь и заявил о «конце Ефремова». Семья Захарова предложение актера отвергла. Родственники погибшего добавили, что хотели бы для Ефремова высшей меры наказания в виде 12 лет лишения свободы.

Источник: Лента.Ру

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