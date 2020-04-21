Новак призвал не драматизировать ситуацию из-за падения цен на нефть

Ситуацию с падением цен на нефть WTI не стоит драматизировать, это «бумажный рынок», заявил 21 апреля министр энергетики России Александр Новак.

В Оренбургской области проведут капитальный ремонт восьми домов культуры В восьми домах культуры Оренбургской области в 2020 году будет проведет капитальный ремонт. Об этом сообщается на сайте Минкульта России. …



Эрдоган рассказал об участии в переделе мира Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал об участии его страны в переделе мира после пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС. …



Погоня оперативников за получателем взятки для майора полиции попала на видео В Москве погоня оперативников за получателем взятки для майора полиции Вадима Базарова попала на видео. Ролик во вторник, 21 апреля, …



Новак призвал не драматизировать ситуацию из-за падения цен на нефть Ситуацию с падением цен на нефть WTI не стоит драматизировать, это «бумажный рынок», заявил 21 апреля министр энергетики России Александр …

