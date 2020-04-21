Новак призвал не драматизировать ситуацию из-за падения цен на нефть

Ситуацию с падением цен на нефть WTI не стоит драматизировать, это «бумажный рынок», заявил 21 апреля министр энергетики России Александр Новак.
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Источник: Газета Известия
Ситуацию с падением цен на нефть WTI не стоит драматизировать, это «бумажный рынок», заявил 21 апреля министр энергетики России Александр Новак.
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Источник: Газета Известия
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