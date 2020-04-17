Новак заявил о готовности России и Саудовской Аравии сократить добычу нефти

17 апреля 2020     21
Новак заявил о готовности России и Саудовской Аравии сократить добычу нефти

Российский министр энергетики Александр Новак заявил о готовности России и Саудовской Аравии сократить добычу нефти в рамках соглашений, достигнутых ранее в формате ОПЕК+. Его слова передает РИА Новости.

Как рассказал Новак, он провел телефонную беседу со своим саудовским коллегой принцем Абдул-Азизом бен Салманом. В ходе разговора обе стороны выразили приверженность соглашениям ОПЕК+ и готовность принять меры совместно с другими нефтяными производителями в случае необходимости.

Российский министр подчеркнул, что обе страны провели большую работу для достижения соглашений. «Россия и Саудовская Аравия также уверены, что их партнеры по ОПЕК+ и другие производители выполнят взятые на себя обязательства», — заключил Новак.

Соглашение в формате ОПЕК+ в воскресенье, 12 апреля, подписали 23 страны. Они пошли на снижение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Дополнительно Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Кувейт договорились убрать с рынка еще 2 миллиона баррелей. Пока что сделка не привела в порядок цены на нефть: наоборот, они вернулись к падению. Сейчас предложение превышает спрос, это поставило мировые хранилища под угрозу переполнения.

Источник: Лента.Ру

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