Новак заявил о росте спроса на нефть в странах Европы

27 апреля 2020     28
Новак заявил о росте спроса на нефть в странах Европы

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что в ведомстве отмечают рост спроса на нефть в ряде стран Центральной и Северной Европы.

«Если там на автозаправочных станциях падение спроса составляло до 70%, сегодня уже по некоторым странам мы видим снижение этого показателя до 60-65%. Это позитивно и, на мой взгляд, это даст положительный сигнал рынку», — рассказал он в интервью телеканалу «Россия 1» в понедельник, 27 апреля.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна сможет существовать и в условиях экстремально низких цен на нефть, но нельзя поддаваться популистским призывам о тратах.

Сам нынешний кризис представитель Кремля назвал «беспрецедентным», отметив, что поэтому сейчас нельзя делать экономические прогнозы на год или два вперед.

23 апреля в Минэкономразвития зафиксировали снижение внешнего спроса на товары российского сырьевого экспорта. Причиной тому в ведомстве назвали ограничения, введенные странами на фоне пандемии коронавируса.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года.

20 апреля цена нефти WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений. Вслед за WTI в течение нескольких дней наблюдались ценовые колебания у нефти Brent.

Источник: Газета Известия

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