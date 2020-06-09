Новое оборудование для лесничеств приобрели в Тульской области

9 июня 2020     12
Новое оборудование для лесничеств приобрели в Тульской области

Заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров встретился с руководителями лесничеств и передал им новую технику. Он напомнил, что губернатор Алексей Дюмин поставил задачу обеспечить безопасность в лесах. 15 единиц лесопожарной и лесопатрульной техники приобрели на средства национального проекта «Экология» и регионального бюджета.

В этом году областное лесное хозяйство получило 12 машин для патрулирования. Будет поставлено еще пять единиц лесопожарной техники, закуплено специализированное оборудование, сообщает ИА «Тульские известия». Отремонтированы здания в лесничествах, строится ангар для хранения техники.

В России военная авиация примет участие в тушении лесных пожаров. Как рассказали «Известиям» источники в Минобороны, сводные авиаотряды созданы в воздушных армиях и бригадах трех военных округов: Южном, Центральном и Западном. Экипажи также займутся ведением разведки. Формирования будут дополнительно усилены самолетами военно-транспортной авиации и вертолетами Ми-8 и Ми-26.

Источник: Газета Известия

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